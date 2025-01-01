Richter Alexander Hold
Folge 1164: Der falsche Enkel
45 Min.Ab 12
Jenny soll ihren drogenabhängigen Ex-Freund Uwe zuerst mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt und ihn anschließend mit einem Tennisschläger fast bewusstlos geschlagen haben. Wollte sie sich an ihm rächen, weil er ihre Großmutter um 10.000 Euro betrogen hat oder steckt Susi, die aktuelle Freundin von Uwe, dahinter?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1