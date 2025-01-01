Richter Alexander Hold
Folge 1166: Mord auf Video
45 Min.Ab 12
Der Diskothekenbetreiber Max Winter ist angeklagt, seinen Geschäftspartner Kilian Thomsen erschossen zu haben. Wollte er an seine Anteile gelangen, die er ihm einige Tage zuvor in einem Testament vermacht hatte? Oder wurde Kilian von seiner Frau erschossen, weil er sie wieder mal betrogen hatte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1