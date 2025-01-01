Richter Alexander Hold
Folge 1168: Single in Seenot
45 Min.Ab 12
Dauersingle Michael soll Sunnyboy Tim auf einer Single-Kreuzfahrt von Bord ins offene Meer gestoßen haben. Tim wurde erst nach Stunden gerettet. Ist das Muttersöhnchen ausgerastet, weil er befürchtete, seinen Schwarm Lisa an den gut aussehenden Tim zu verlieren? Oder hat sich der Frauenheld noch weitere Feinde auf dem Schiff gemacht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1