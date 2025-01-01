Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Vom Umtausch ausgeschlossen

SAT.1Staffel 6Folge 1172
Vom Umtausch ausgeschlossen

Richter Alexander Hold

Folge 1172: Vom Umtausch ausgeschlossen

45 Min.Ab 12

Die Russin Svetlana ist angeklagt, ihren Verlobten Ralf niedergeschlagen und schwer verletzt zu haben. Er hatte sie über eine Partnervermittlungsagentur aus einem Katalog ausgesucht. Hat Svetlana ihre Wut an Ralf ausgelassen, nachdem sie erfahren hat, dass er sie umtauschen und zurück in ihre Heimat schicken wollte?

