Richter Alexander Hold
Folge 1174: Die Schöne und der Punk
45 Min.Ab 12
Matze soll in das Elternhaus seiner reichen Freundin Janine eingebrochen sein, um Schmuck zu stehlen. Dabei soll er die Frau des Hauses niedergeschlagen haben, weil sie ihn überraschte. Will Matze mit dem Geld seine Schulden bezahlen oder hat jemand die Tat gezielt geplant, um sie ihm in die Schuhe zu schieben?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1