Richter Alexander Hold

Halbgott in weiß

SAT.1Staffel 6Folge 1176
Halbgott in weiß

Richter Alexander Hold

Folge 1176: Halbgott in weiß

45 Min.Ab 12

Dr. Markus Thiele wird beschuldigt, bei einer Komapatientin Sterbehilfe geleistet zu haben, woraufhin ihn der Chefarzt und dessen Frau Ramona zur Rede stellten. Nun soll er aus Angst um seine Karriere versucht haben, die beiden zu vergiften - Ramona starb.

