Richter Alexander Hold
Folge 1177: Für `ne Flasche Korn
45 Min.Ab 12
Valerie soll Olaf, den arbeitslosen Freund ihrer Mutter, bewusstlos geschlagen haben, als sie ihn mit einer Flasche Korn am Küchentisch sitzen sah. Hat sie die Tat begangen, weil sie ihn für den Rückfall ihrer alkoholkranken Mutter verantwortlich macht? Oder handelte sie aus Notwehr, weil der gewalttätige Olaf sie zuvor mit einem Messer bedroht hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1