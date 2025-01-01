Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tochter der Ex

SAT.1Staffel 7Folge 1221
45 Min.Ab 12

Der 33-jährige Ralph hatte geplant, mit der damals 14-jährigen Vollwaisen Estella ein Musical zu besuchen und anschließend mit ihr in einem Hotel zu übernachten. Als ihr Pflegevater Peter davon erfuhr, ist er völlig ausgerastet und hat ihr den Ausflug verboten - daraufhin soll Ralph ihn niedergeschlagen haben. Hatte der Angeklagte wieder einen seiner Wutausbrüche?

