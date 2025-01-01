Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Ein Mann für zwei

SAT.1Staffel 7Folge 1222
Ein Mann für zwei

Ein Mann für zweiJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1222: Ein Mann für zwei

45 Min.Ab 12

Sven soll seine erste Ehefrau Corinna absichtlich aus einem Fenster gestoßen haben, sie überlebte den Mordanschlag schwer verletzt. Die beiden sind eigentlich noch verheiratet und haben ein gemeinsames Kind. Vor der Geburt jedoch verließ Sven seine Familie und nahm eine neue Identität an, aber nach 15 Jahren konnte Corinna ihn aufspüren. Sie soll ihm gedroht haben, seiner neuen Ehefrau alles zu erzählen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen