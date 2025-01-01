Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1223
Folge 1223: Der sture Bock

45 Min.Ab 12

Carsten soll auf der Baustelle seinen Kollegen Harald verprügelt haben, weil er ihm einen Videofilm nicht geben wollte, auf dem Carsten als Stripper zu sehen ist. Daraufhin soll er in Haralds Wohnung eingebrochen sein, um das pikante Band zu stehlen. Als Harald ihn bei dem Einbruch überraschte, soll Carsten ihn die Kellertreppe hinuntergestoßen haben ...

