Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Bürgermeister

SAT.1Staffel 7Folge 1228
Der Bürgermeister

Der BürgermeisterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1228: Der Bürgermeister

45 Min.Ab 12

Der amtierende Bürgermeister Alfred Hinrichs wird beschuldigt, Tim in einem heftigen Streit getötet zu haben. Der junge Mann hatte erfahren, dass Alfred seine Ehefrau betrügt und wollte den Bürgermeister mit seinem Wissen erpressen. Wollte der machtbesessene Angeklagte mit allen Mitteln verhindern, dass seine Wiederwahl in Gefahr gerät?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen