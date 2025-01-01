Richter Alexander Hold
Folge 1232: Der Pate von St. Pauli
45 Min.Ab 12
Eddy Koller, der selbsternannte "Pate von St. Pauli", wird beschuldigt, seinen Mitarbeiter Torsten getötet zu haben. Die schwangere Freundin des Ermordeten wollte, dass Torsten ihrem gemeinsamen Baby zuliebe aus dem Milieu aussteigt. Hatte Eddy Angst, dass er über seine kriminelle Machenschaften auspackt?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1