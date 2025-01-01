Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1234
45 Min.Ab 12

Ralph Hohnke ist angeklagt, eine Affäre mit Karoline, dem polnischen Au Pair Mädchen der Familie, gehabt zu haben. Hat die schwangere Frau den gut situierten Angeklagten erpresst? Musste sie sterben, weil Ralph die folgenreiche Affäre vor seiner Freundin geheim halten wollte?

SAT.1
