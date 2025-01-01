Richter Alexander Hold
Folge 1235: Das Goldkehlchen
45 Min.Ab 12
Denise soll die Fahrradreifen ihres Ex-Freundes Marcel zerstochen und ihn anschließend mit einer Säurebombe beworfen haben. Er ist sich sicher, dass sie die Tat aus Rache verübt hat: Um sie "rumzukriegen", gab er sich als Musikproduzent aus und versprach ihr die große Karriere. Kurz vor dem Anschlag kam ihm Denise auf die Schliche ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1