Richter Alexander Hold
Folge 1238: Taxi ohne Wiederkehr
45 Min.Ab 12
Werner Hellmes hat in seiner Stammkneipe sein komplettes Hartz-IV-Geld verspielt. Verzweifelt und angetrunken soll er daraufhin versucht haben, die Taxifahrerin Christine Sonnen um ihre Tageseinnahmen zu bringen - dabei soll er sie mit einem Messer umgebracht haben ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1