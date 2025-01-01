Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Taxi ohne Wiederkehr

SAT.1Staffel 7Folge 1238
Taxi ohne Wiederkehr

Richter Alexander Hold

Folge 1238: Taxi ohne Wiederkehr

45 Min.Ab 12

Werner Hellmes hat in seiner Stammkneipe sein komplettes Hartz-IV-Geld verspielt. Verzweifelt und angetrunken soll er daraufhin versucht haben, die Taxifahrerin Christine Sonnen um ihre Tageseinnahmen zu bringen - dabei soll er sie mit einem Messer umgebracht haben ...

