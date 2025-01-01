Richter Alexander Hold
Folge 1241: Rückkehr eines Mörders
45 Min.Ab 12
Ralf Wotach soll versucht haben, David, den Sohn seiner neuen Freundin, zu vergiften. David hatte ihn zuvor beschuldigt, seinen Vater vor einigen Jahren erschossen zu haben. Wollte der Angeklagte David töten, um zu verhindern, dass er weitere Nachforschungen über den Tod seines Vaters anstellt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1