Richter Alexander Hold
Folge 1244: Die Augenzeugin
45 Min.Ab 12
Tobias Ziegler ist sich sicher, dass seine Freundin Marie von ihrem Ex-Freund ermordet worden ist, dabei wurde er von einer Kellnerin beobachtet. Um die Tat aufzuklären, wollte Tobias die angebliche Zeugin zum Reden bringen, aber sie tauchte unter. Hat der Angeklagte ihre Schwester als Geisel genommen, um ein Treffen mit ihr zu erzwingen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1