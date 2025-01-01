Richter Alexander Hold
Folge 1245: Unschuldig verurteilt
45 Min.Ab 12
Frank Kuttlieb soll den Anwalt Erik Tannberg getötet haben. Hat er seinen ehemaligen Freund aus Rache erschossen, weil er für eine Tat, die Erik vor Jahren begangen hatte, vier Jahre unschuldig im Gefängnis saß? Oder wurde der Anwalt von einem spiel- und alkoholsüchtigen Landwirt ermordet, den er erst beim Pokern in den Ruin trieb, um dann auch noch seine Frau bei der Scheidung zu vertreten?
Weitere Folgen in Staffel 7
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1