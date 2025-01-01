Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Omas Geheimnis

SAT.1Staffel 7Folge 1246
Omas Geheimnis

Richter Alexander Hold

Folge 1246: Omas Geheimnis

45 Min.Ab 12

Andreas ist angeklagt, seine Oma Erika mit einem Kissen erstickt zu haben. Sie hatte ihren Enkel finanziell unterstützt und herausgefunden, dass er mit dem Geld die Drogensucht seiner Freundin Denise finanziert hat. Als die alte Dame ihm daraufhin gedroht hat, den Geldhahn zuzudrehen, soll Andreas sie ermordet haben.

