Folge 1252: Die entführte Tochter

Tanja, die Tochter von Andreas, ist verschwunden. Nach einer Lösegeldforderung ist Andreas davon überzeugt, dass Tanja entführt wurde, aber die Polizei glaubt nicht an ein Verbrechen. Sie geht davon aus, dass das Mädchen von zu Hause abgehauen ist und die Geldforderung selbst gestellt hat. Aber Andreas beschuldigt Heiko, Tanjas Ex-Personaltrainer, sie entführt zu haben.

