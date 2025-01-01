Richter Alexander Hold
Folge 1253: Alles Gute zum 30sten
45 Min.Ab 12
Nicole ist angeklagt, auf der Feier anlässlich ihres 30. Geburtstages Manuela, die Ex-Freundin ihres Freundes Benjamin, betäubt und anschließend in einen Biomüllcontainer gesperrt zu haben. Nicole hatte an dem Abend eigentlich einen Heiratsantrag von Benjamin erwartet, aber der blieb aus. Stattdessen flirtete er heftig mit seiner Ex Manuela ...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1