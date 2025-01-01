Richter Alexander Hold
Folge 1255: Wer zuletzt stirbt...
45 Min.Ab 12
Die Krankenhausdirektorin Heidrun und ihr zweiter Ehemann Manfred hatten einen schweren Autounfall - beide lagen im Koma. Als Heidrun stirbt, wird Manfreds Sohn Peter verdächtigt, ihre Morphiumdosis erhöht zu haben, um an das beträchtliche Erbe zu kommen.
