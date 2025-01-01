Richter Alexander Hold
Folge 1264: Die letzten Worte
45 Min.Ab 12
Die angeklagte Hausfrau soll ihre ans Bett gefesselte Schwiegermutter ermordet haben, indem sie ihr statt der täglichen Dosis Insulin ein tödliches pflanzliches Gift gespritzt hat. Wollte sie mit dieser Tat verhindern, dass die todkranke Frau ihrem Sohn erzählt, dass seine beiden Kinder gar nicht von ihm, sondern von seinem Bruder sind?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
