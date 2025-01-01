Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 7 Folge 1266
45 Min. Ab 12

Der junge Marokkaner Said soll seine Freundin Kim aus Geldgier erschlagen und ihr 30.000 Euro gestohlen haben. Obwohl er mit dem Geld geschnappt wurde, leugnet er die Tat hartnäckig und behauptet, die Beute einem unbekannten Räuber abgeknöpft zu haben, während seine Freundin getötet wurde.

SAT.1
