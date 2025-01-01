Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Wo ist Özlem?

Staffel 7Folge 1273
Wo ist Özlem?

Wo ist Özlem?Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1273: Wo ist Özlem?

45 Min.

Der türkische Angeklagte Mustafa soll Simon, den deutschen Freund seiner Schwester Özlem, brutal niedergeschlagen haben, weil Özlem seit drei Wochen spurlos verschwunden war und Simon ihm nicht sagen wollte, wo sie steckt. Machte Mustafa sich wirklich Sorgen um seine Schwester und ist an seinen Beschuldigungen, dass Simon mit Menschen handelt, etwas dran?

