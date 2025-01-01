Richter Alexander Hold
Folge 1274: Drogen im Internat
45 Min.Ab 12
Die 17-jährige Kim soll dem Internatsschüler David einen gefährlichen Drogencocktail verabreicht haben, woraufhin er zusammenbrach. David hatte sein Sexabenteuer mit ihr heimlich mit dem Handy gefilmt und das Video landete im Internet. Als sie ihn wütend zur Rede stellen wollte, erntete sie nur Hohn von ihm und seinen Freunden...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1