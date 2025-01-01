Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die betrogene Jungfrau

SAT.1Staffel 7Folge 1276
Folge 1276: Die betrogene Jungfrau

45 Min.Ab 12

Falk Jentschel wird beschuldigt, seiner Freundin Lena Quant Schmuck im Wert von 20.000 Euro gestohlen und ihre Wohnung bei seinem Fluchtversuch in Brand gesetzt zu haben. Er behauptet, er würde das seiner an einer Feuerphobie leidenden großen Liebe niemals antun ...

SAT.1
