Richter Alexander Hold

Ferien auf dem Bauernhof

SAT.1Staffel 7Folge 1279
Ferien auf dem Bauernhof

Richter Alexander Hold

Folge 1279: Ferien auf dem Bauernhof

45 Min.Ab 12

Die Schülerin Melissa ist angeklagt, Thomas bei einem gemeinsamen Familienurlaub in die Kühlkammer des Bauernhofes gesperrt und die Temperatur auf Minusgrade runtergedreht zu haben, so dass er sich schlimme Erfrierungen zuzog. Oder wurde Thomas von seinem kleinen Bruder Julian eingesperrt, weil er im Streit wieder einmal den Kürzeren gezogen hatte?

