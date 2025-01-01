Richter Alexander Hold
Folge 1279: Ferien auf dem Bauernhof
45 Min.Ab 12
Die Schülerin Melissa ist angeklagt, Thomas bei einem gemeinsamen Familienurlaub in die Kühlkammer des Bauernhofes gesperrt und die Temperatur auf Minusgrade runtergedreht zu haben, so dass er sich schlimme Erfrierungen zuzog. Oder wurde Thomas von seinem kleinen Bruder Julian eingesperrt, weil er im Streit wieder einmal den Kürzeren gezogen hatte?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1