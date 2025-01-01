Richter Alexander Hold
Folge 1282: Sechs Richtige
46 Min.Ab 12
Sandra Betzen ist angeklagt, bei ihrer Tochter Janine eingebrochen, ihr 50.000 Euro gestohlen und ihr durch einen Stoß die Nase gebrochen zu haben. Wollte sich die Angeklagte nicht damit abfinden, dass Janine ihr keinen Cent von ihrem Millionen-Lottogewinn abgab, nachdem sie ihr den Freund ausgespannt hatte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1