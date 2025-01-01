Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Sechs Richtige

SAT.1Staffel 7Folge 1282
Sechs Richtige

Sechs RichtigeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1282: Sechs Richtige

46 Min.Ab 12

Sandra Betzen ist angeklagt, bei ihrer Tochter Janine eingebrochen, ihr 50.000 Euro gestohlen und ihr durch einen Stoß die Nase gebrochen zu haben. Wollte sich die Angeklagte nicht damit abfinden, dass Janine ihr keinen Cent von ihrem Millionen-Lottogewinn abgab, nachdem sie ihr den Freund ausgespannt hatte?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen