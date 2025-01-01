Richter Alexander Hold
Folge 1284: Schulstress
45 Min.Ab 12
Mike ist angeklagt, den Schüler Benni verprügelt und ihm sein neues Handy weggenommen zu haben. Der Angeklagte soll früher schon jüngere Schüler erpresst und bestohlen haben - seine Freundin Sarah gibt ihm diesmal ein Alibi ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1