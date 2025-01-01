Richter Alexander Hold
Folge 1286: Überfall auf dem Rastplatz
46 Min.Ab 12
Daniel Bergheim soll seinen Chef Günther Grogler auf einem Rastplatz überfallen, angeschossen und ausgeraubt haben. War er sauer, weil Günther ihn als "Mädchen für alles" in seinem Club schuften ließ und Daniel vortäuschte, er würde die erhoffte große Karriere als Barkeeper machen?
