Die überstochene Tätowierung Teil 2 / Feuerwerk im Briefkasten

SAT.1Staffel 7Folge 1289
46 Min.Ab 12

1. Fall: Fortsetzung von gestern. 2. Fall: Felix wurde von seinem Nachbarn Ingo Maas beim Schuleschwänzen erwischt und angeschwärzt. Aus Rache dafür soll er Ingos Briefkasten gesprengt und ihn dabei verletzt haben - Felix leugnet.

SAT.1
