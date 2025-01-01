Richter Alexander Hold
Folge 1290: 2 Kilo Koks im Bauch
45 Min.Ab 12
Der arbeitslose Erwin Poguntke wird beschuldigt, seinen Kollegen Manni Meinusch an einer Frittenbude verprügelt zu haben. Riss Erwin der Geduldsfaden, als Manni ihn wegen angeblicher Schwarzarbeit zu verpfeifen drohte, wenn er nicht die Finger von seiner Frau lasse? Oder ist der Angeklagte Opfer eines Komplotts und muss als Sündenbock herhalten?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1