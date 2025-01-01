Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

David gegen Goliath

SAT.1Staffel 7Folge 1292
David gegen Goliath

David gegen GoliathJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1292: David gegen Goliath

45 Min.Ab 12

Dietmar Kemms soll mit einem gestohlenen Lastwagen in die Fensterfront eines Supermarkts gefahren sein und dabei den Filialleiter Norbert Winkelmann schwer verletzt haben. Der Angeklagte musste wegen des neu entstandenen Supermarktes seine eigene Bäckerei aufgeben - wollte er sich deshalb an seinem ehemaligen Freund rächen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen