Richter Alexander Hold
Folge 1295: Leben nach dem Unfall
45 Min.Ab 12
Der seit einem Unfall querschnittgelähmte Jonathan soll versucht haben, seinen Freund Lukas, der an einer Erdnussallergie leidet, zu töten. Er hat angeblich herausgefunden, dass ihn seine große Liebe Anna mit Lukas betrügt - daraufhin hat Jonathan Erdnüsse in Lukas' Chili con Carne gemischt ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1