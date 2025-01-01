Richter Alexander Hold
Folge 1297: Wie du ihr
45 Min.Ab 12
Paul Krügers ist angeklagt, nach der Beerdigung seiner Schwester Verena deren Mann Jürgen erschossen zu haben, weil er ihm die Schuld an ihrem Tod gab. Der Angeklagte sagt aus, dass er seinen Schwager für einen Betrüger hält, der nur an Verenas Geld interessiert war und sie umgebracht hat, als sie sich scheiden lassen wollte.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1