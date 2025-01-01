Richter Alexander Hold
Folge 1300: Drogenboss Lutz Lodrin
44 Min.Ab 12
Der suspendierte Polizist Stefan Kertmann soll den Drogenboss Lutz Lodrin getötet haben. Stefan konnte nie verwinden, dass der kriminelle Lutz seine Frau ermordet hatte, und musste deshalb in psychiatrische Behandlung. Als Lodrin erstochen aufgefunden wird, gerät Stefan unter Verdacht, denn auf die Brust des Toten war der Zeitungsartikel über Stefans tote Frau geheftet...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1