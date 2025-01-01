Richter Alexander Hold
Folge 1304: Tod im Atelier
45 Min.Ab 12
Felix soll seine Ehefrau Eva erdrosselt haben. Konnte er nicht mehr ertragen, dass sie ihn ständig betrogen und zuletzt sogar Sex mit seinem Vater Werner hatte? Doch Felix behauptet, dass er selbst nur knapp dem Tode entronnen sei. Stimmt es, dass ihn jemand überfahren wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1