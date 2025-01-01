Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Tod im Atelier

SAT.1Staffel 7Folge 1304
Tod im Atelier

Richter Alexander Hold

Folge 1304: Tod im Atelier

45 Min.Ab 12

Felix soll seine Ehefrau Eva erdrosselt haben. Konnte er nicht mehr ertragen, dass sie ihn ständig betrogen und zuletzt sogar Sex mit seinem Vater Werner hatte? Doch Felix behauptet, dass er selbst nur knapp dem Tode entronnen sei. Stimmt es, dass ihn jemand überfahren wollte?

SAT.1
