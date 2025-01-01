Richter Alexander Hold
Folge 1305: Schwindelfrei
45 Min.Ab 12
Jonas Fabek ist angeklagt, seinen langjährigen Freund Marc Zuter bei dessen Junggesellenabschied vom Dach gestoßen zu haben. Er soll herausgefunden haben, dass Marc seit Jahren eine Affäre mit seiner Frau hatte und außerdem der leibliche Vater seiner beiden Kinder ist. Der Angeklagte jedoch bestreitet die Tat - er leidet an starker Höhenangst...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
