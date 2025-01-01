Richter Alexander Hold
Folge 1311: Das neue Testament
45 Min.Ab 12
Isabel Kaltner soll versucht haben, Yannic, den leiblichen Sohn ihres Erbonkels Richard, zu vergiften. Dieser Erbonkel hatte Yannic als Überraschungsgast auf seine Geburtstagsfeier eingeladen, um ihn der Familie vorzustellen. Fürchtete Isabel so sehr um ihr Erbe, dass sie diesen Mord plante?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1