Richter Alexander Hold
Folge 1315: Eine Seefahrt, die ist lustig
45 Min.Ab 12
Sandrine van Zandt soll ihren Verlobten Carsten auf einem Bootsausflug mit Nicole, seiner Ex-Geliebten, beim Sex erwischt haben. Hat sie sie in einem Anfall rasender Eifersucht niedergeschlagen und über Bord geworfen? Die nur knapp dem Tod entronnene Nicole kann sich zwar an nichts erinnern, ist aber dennoch von der Schuld der Angeklagten überzeugt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1