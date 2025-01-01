Richter Alexander Hold
Folge 1322: Bella Italia
45 Min.Ab 12
Die eifersüchtige Angeklagte soll ihrer damaligen Kosmetikerkollegin Nadine auf einer gemeinsamen Italienreise das Gesicht mit Säure verätzt haben, um ihr ein Date mit dem Reiseleiter René zu vermiesen. Wollte die Angeklagte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sich mit der Tat auch für die verpfuschte Botox-Behandlung, die Nadine an ihr durchgeführt hat, rächen? Oder sind die beiden Frauen nicht die einzigen, die um den attraktiven Reiseleiter buhlen?
Richter Alexander Hold
