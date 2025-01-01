Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 7Folge 1325
45 Min.Ab 12

Die angeklagte Jasmin Goldschmidt soll eine Leiter angesägt haben, von der ihr Stiefbruder Nils Kuhn stürzte und sich schwer verletzte. Übte sie wirklich Rache an Nils, weil sie sich von ihren Eltern benachteiligt fühlte? Oder war es eine Eifersuchtstat von Nils' Freundin, die dessen zweimonatige Reise nach Neuseeland um jeden Preis verhindern wollte?

