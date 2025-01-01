Richter Alexander Hold
Folge 1326: Kurschatten
45 Min.Ab 12
Martin Kleinschmidt soll Dagmar Biller, seiner Schwiegermutter in spe, im Dampfbad aufgelauert und sie erschlagen haben. War er so unglücklich über seine Familiensituation, an der er der unkonventionellen Dagmar die Schuld gab? Oder hatte Dagmar ein Geheimnis, das ihr zum Verhängnis wurde?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1