Richter Alexander Hold
Folge 1328: Auferstanden von den Toten
45 Min.Ab 12
Udo Jegen soll seinen Bruder Torsten ermordet haben. Die beiden leiteten eine Speditions-Firma und sollen sich mit illegalen Geschäften die Kasse aufgebessert haben. Gerieten die beiden im Streit um Geldanteile in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der Udo seinen Bruder erstach? Oder hatten sich die beiden im kriminellen Milieu mit den falschen Leuten angelegt? Ist also auch das Leben des Angeklagten in Gefahr?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1