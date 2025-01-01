Richter Alexander Hold
Folge 1335: Einbruch aus Liebe
45 Min.Ab 12
Der mittellose Aushilfskellner David Becker ist angeklagt, dem Vater seiner Freundin 8000 Euro aus dem Firmensafe gestohlen und ihn anschließend niedergeschlagen zu haben, als er ihn beim Einbruch überraschte. Wollte David mit dem geraubten Geld seiner Freundin Nelly imponieren und ihr einen wertvollen Ring schenken?
