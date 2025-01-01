Richter Alexander Hold
Folge 1336: Der kastrierte Zuchthengst
45 Min.Ab 12
Der Reitlehrer und Pferdezüchter Erik Kuhnert wird beschuldigt, seine Ex-Frau Sabine erstochen zu haben. War das der Höhepunkt einer völlig aus den Fugen geratenen Scheidungsschlacht? Brachte er Sabine um, weil sie seinen Zuchthengst kastrierte und er damit finanziell ruiniert war?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1