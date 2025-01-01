Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Zollfahnder in Eigenregie

SAT.1Staffel 7Folge 1338
Zollfahnder in Eigenregie

Richter Alexander Hold

Folge 1338: Zollfahnder in Eigenregie

45 Min.Ab 12

Die beiden Schüler Timo und Benny sind angeklagt, Paul Völkers verprügelt zu haben. Die beiden sollen sich an ihm gerächt haben, weil sich er und sein Kumpel als falsche Zollfahnder ausgegeben haben und den Angeklagten unter anderem Waren abgenommen haben, die Timo und Benny kurz davor in Tschechien erworben hatten.

