Richter Alexander Hold
Folge 1339: Teenager-Liebe
45 Min.Ab 12
Danny Wolf ist angeklagt, Sonja Klein eine Ecstasy-Tablette in ihr Getränk gemischt und dann versucht zu haben, sie zu vergewaltigen. Platzte ihre Mutter wirklich in letzter Sekunde ins Zimmer und rettete ihre Tochter so vor einem Gewaltverbrechen? Oder versucht Sonja nur den Schein der braven Tochter zu wahren?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1