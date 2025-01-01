Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Internetdate mit Folgen

SAT.1Staffel 7Folge 1343
Internetdate mit Folgen

Internetdate mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1343: Internetdate mit Folgen

45 Min.Ab 12

Bernd Klesper soll seine Internetbekanntschaft Arlene Neumaier erdrosselt haben, da sie nicht mit ihm schlafen wollte. Er wurde am Tatort gesehen und unter den Fingernägeln des Opfers wurden seine Hautschuppen gefunden. Aber er war nicht der einzige Internetkontakt des Opfers: Arlene hatte ein verwegenes Hobby, von dem nicht einmal ihre beste Freundin und ihr Verlobter etwas ahnten.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen